В Индонезии 24 человека погибли в результате ДТП с автобусом

По меньшей мере 24 человека погибли в результате падения автобуса в ущелье в индонезийской провинции Южная Суматра. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, во вторник сообщило агентство Antara.

По данным местных властей и полиции, ДТП произошло вечером в понедельник. Травмы получили 13 человек, пострадавшие были доставлены в больницу. На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция.

Информации о причинах дорожно-транспортного происшествия пока не поступало.

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