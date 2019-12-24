В Индонезии 24 человека погибли в результате ДТП с автобусом

24 декабря 2019 07:41 (UTC+04:00)

По меньшей мере 24 человека погибли в результате падения автобуса в ущелье в индонезийской провинции Южная Суматра. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, во вторник сообщило агентство Antara.

По данным местных властей и полиции, ДТП произошло вечером в понедельник. Травмы получили 13 человек, пострадавшие были доставлены в больницу. На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция.

Информации о причинах дорожно-транспортного происшествия пока не поступало.

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