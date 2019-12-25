Мексика потребовала от Боливии обеспечить неприкосновенность своего посольства в Ла-Пасе

Власти Мексики осуждают действия переходного правительства Боливии в отношении их дипломатических объектов в Ла-Пасе и возлагают на него ответственность за любую попытку нарушить их неприкосновенность. Об этом говорится в обнародованном в четверг заявлении мексиканского министерства иностранных дел, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В настоящее время выставлено полицейское оцепление, которое регистрирует передвижения тех, кто въезжает на территорию мексиканских дипломатических объектов и покидает ее, агенты ведут запись, они уже попытались препятствовать свободному передвижению посла Мексики и дипломатического персонала", - указывается в документе. В Мехико считают, что происходящее "не соответствует привычной практике охраны и защиты дипломатической собственности", и объяснить его можно только в контексте "внутренней политической ситуации", сложившейся в Боливии.

"Правительство Мексики требует от Боливии соблюдать имеющиеся у нее международные обязательства, гарантировать неприкосновенность дипломатических миссий и прекратить политику запугивания, - подчеркивается в заявлении. - Если ситуация не изменится, то Мексика возлагает ответственность на Боливию за любые действия, которые могут нанести вред посольству, его аккредитованным сотрудникам и всем, кто находится под защитой мексиканского государства в этой стране".

По данным Карен Лонгарик, главы МИД Боливии в переходном правительстве, к концу ноября около 20 политиков, связанных с бывшим президентом Эво Моралесом, укрылись на территории посольства Мексики. В отношении нескольких из них действует ордер на арест, и это означает, что дипломатическое представительство не может позволить им покинуть страну.

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