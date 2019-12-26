В Колумбии восемь человек пропали без вести в результате наводнения

26 декабря 2019 21:38 (UTC+04:00)

Не менее восьми человек пропали без вести в четверг в результате наводнения в центральной части Колумбии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила газета El Tiempo.

По ее данным, инцидент произошел в муниципалитете Чапарраль (департамент Толима). По неустановленной причине уровень воды в реке Моно резко поднялся, что привело к затоплению близлежащей деревни. В результате многие дома оказались повреждены.

Спасательные службы ведут поиски пропавших. Власти региона оказывают помощь пострадавшим от наводнения.

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