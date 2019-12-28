В Японии загорелся завод по переработке отходов

Крупный пожар произошел утром в субботу на заводе по переработке отходов в японской префектуре Тиба недалеко от Токио, черный дым был виден за несколько километров. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал NHK.

По данным противопожарных служб, возгорание произошло примерно в 05.20 утра в зоне, где хранятся пластиковые отходы. К месту пожара были направлены 13 пожарных расчетов.

Огонь быстро распространился по территории завода, и спустя примерно четыре часа пламя почти полностью поглотило все строения. Густые клубы черного едкого дыма распространились на несколько сотен метров.

Представители противопожарные службы префектуры сообщают, что в результате возгорания пострадавших пока нет. О жителях ближайших к заводу районов, которые бы пожаловались на состояние здоровье из-за дыма, также пока не сообщается.

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