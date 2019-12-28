На Фиджи эвакуировали около двух тысяч человек из-за циклона

Тропический циклон "Сараи" (Sarai) обрушился на островное государство Фиджи в субботу, власти эвакуировали около двух тысяч человек, один человек считается пропавшим без вести. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Национальное управление по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций страны.

"Поступили сообщения об одном пропавшем без вести в провинции Наитасири, там проводится поисково-спасательная операция. Работают 48 эвакуационных центров, на 10 утра сегодняшнего дня 1970 эвакуированных по всей стране", - говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Циклон обрушился на Фиджи в субботу, принеся с собой в регион проливные дожди и сильные ветра. Как сообщает газета New Zealand Herald, порывы ветра достигали 140 километров в час. По данным СМИ, из-за циклона на Фиджи разрушены несколько домов, повалены деревья, в некоторых местах отключена электроэнергия и отмечены затопления. Как ожидается, после Фиджи циклон направится в сторону государства Тонга.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.