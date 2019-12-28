В Афганистане сообщили о гибели десяти военных при атаке боевиков

28 декабря 2019 13:35 (UTC+04:00)

По меньшей мере 10 военнослужащих погибли, четверо пострадали при атаке на аванпост в провинции Гильменд в Афганистане в пятницу. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Tolo News.

Сообщается, что во время атаки на посту находились 16 человек.

Ответственность за произошедшее взяло на себя радикальное движение "Талибан".

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство". Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

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