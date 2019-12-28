В Египте более двадцати человек погибли в ДТП

28 декабря 2019 23:43 (UTC+04:00)

По меньшей мере 23 человека погибли в субботу в результате крупного ДТП на трассе между египетскими городами Порт-Саид и Думьят на севере Египта. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщило египетское информагентство МЕНА.

В аварию попал автобус с местными рабочими, которые возвращались после смены на предприятии. Транспортное средство столкнулось с большегрузным автомобилем. Причина аварии выясняется.

Данное происшествие стало уже вторым крупным инцидентом на египетских дорогах в субботу. Ранее туристический автобус, в котором находились граждане Индии, Малайзии и Китая, столкнулся с грузовиком на трассе в районе Айн-эс-Сохна на Красном море в Египте. Погибли шесть человек, включая трех иностранцев, 24 человека пострадали, в том числе 20 иностранных туристов. Сообщается, что причиной ДТП стала лопнувшая покрышка грузового автомобиля.

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