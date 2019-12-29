Японские спортивные организации проверят на связи с мафией

29 декабря 2019 06:40 (UTC+04:00)

Японский олимпийский комитет и другие основные спортивные организации страны с помощью Главного полицейского управления начали проверку своих руководящих структур для того, чтобы очистить их от лиц, которые могут иметь контакты с организованной преступностью. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в воскресенье газета "Иомиури".

По ее данным, проверке подвергнутся 122 спортивные ассоциации. Такая чистка, как сообщает газета, призвана исключить возможность скандалов, способных бросить тень на проведение в будущем году в Токио Олимпиады и Паралимпиады.

В истории японского спорта контакты с организованной преступностью уже всплывали. Летом прошлого года, например, в стране разразился шумный скандал в связи с выявленными связями тогдашнего главы национальной ассоциации бокса с мафиозными структурами.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Японии загорелся завод по переработке отходов
Другие страны 28 декабря 10:17
Главы МИД и Минобороны Японии посетят США в январе
Другие страны 27 декабря 05:59
Япония передала России землю с могилы Рихарда Зорге
Общество 26 декабря 15:17
Прокуратура Японии арестовала депутата парламента, подозреваемого в получении взятки
В мире 25 декабря 08:35
Закупаемые в США военные конвертопланы разместят в зоне Токио
США 25 декабря 07:25
Китай, Япония и Южная Корея выступили за реформирование ВТО
Китай 24 декабря 16:55
Лента новостей
В Самоа объявили об окончании ЧП, введенного из-за эпидемии кори
Другие страны 07:31
В Нью-Йорке грабители убили мужчину ради 1 доллара
США 07:01
В Пуэрто-Рико задержали партию кокаина весом более 160 кг
Другие страны 06:11
Байден объяснил свое нежелание давать показания по импичменту Трампу
США 05:51
В Танзании умерла самая старая самка черного носорога
В мире 05:25
В Аргентине частный самолет совершил аварийную посадку
Другие страны 04:45
Число массовых убийств в США в 2019 году достигло рекордного уровня
США 04:14
Власти Фиджи сообщили об одном погибшем во время циклона "Сараи"
Другие страны 03:51
В КНДР состоялся пленум ЦК Трудовой партии Кореи
Другие страны 03:29