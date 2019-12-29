В Самоа объявили об окончании ЧП, введенного из-за эпидемии кори

Правительство Самоа объявило об окончании режима чрезвычайного положения, введенного ранее в связи со вспышкой кори. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, пишет издание Samoa Global News.

Правительство Самоа ранее ввело режим чрезвычайного положения в стране из-за эпидемии кори. Власти страны начали массовую вакцинацию. В результате вспышки кори погибло более 80 человек.

Сообщается, что решение об отмене ЧП было принято на специальном заседании в субботу. Как указано в пресс-релизе, "кабинет министров единогласно одобрил отмену постановлений о чрезвычайном положении".

Кроме того, министерству здравоохранения и министерству иностранных дел страны было поручено в течение двух недель разработать "план восстановления".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.