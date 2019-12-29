Япония рассматривает возможность модернизировать систему ПРО

29 декабря 2019 07:53 (UTC+04:00)

Япония приступила к рассмотрению возможности разработки усовершенствованной системы ПРО, которая должна восполнить пробелы ныне существующей. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщила газета "Санкэй".

Предполагается усовершенствовать существующий японский комплекс, оснащенный зенитными ракетами средней дальности SAM-4 с тем, чтобы он смог восполнить "пробелы" ПРО Японии.

В настоящее время высота поражения зенитных ракет семейства "Стандарт" - SM-3 на эсминцах, оснащенных системой Aegis, составляет 500-1500 километров. Зенитно-ракетный комплекс Patriot РАС-3 способен перехватить ракету на высоте не более 15-20 километров. Существующая SAM-4 может поражать цели на высоте не более 100 километров. К разработке модифицированной системы ПРО SAM-4, японские военные могут приступить уже в будущем году. Разработка займет от трех до семи лет.

Система сможет противодействовать новым ракетам малой дальности Северной Кореи, испытанным в июле этого года. Она отличается низкой высотой и способностью менять траекторию полета. Перехват этих ракет имеющимися в распоряжении Японии средствами ПРО фактически невозможен. Японское правительство рассматривает их как "новую угрозу".

Издание отмечает также, что японская система ПРО не сможет перехватить и гиперзвуковой планирующий крылатый боевой блок ракетного комплекса "Авангард", о постановке которого на боевое дежурство объявило в пятницу министерство обороны России.

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