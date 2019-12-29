В Аргентине самолет совершил аварийную посадку на кукурузное поле

29 декабря 2019 10:03 (UTC+04:00)

Частный самолет Cessna C560X с девятью людьми на борту совершил аварийную посадку на кукурузное поле в Аргентине после отказа одного из двигателей. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает портал Infobae.

Инцидент произошел в субботу. Самолет вылетел из аэропорта в пригороде Буэнос-Айреса, метеорологические условия были неблагоприятные, однако риска не представляли, пишет портал. Во время полета в работе одного из двигателей возникла неисправность, и пилот принял решение посадить самолет на засеянное кукурузой поле в нескольких километрах от города Мирамар.

В результате инцидента никто не пострадал, однако само воздушное судно получило множество повреждений.

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