В Афганистане 17 человек погибли при атаке талибов

По меньшей мере 17 бойцов народного ополчения погибли в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" в провинции Тахар на северо-востоке Афганистана. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал 1TV.

По словам представителя губернатора провинции, боевики "Талибана" напали на базу ополченцев. В результате столкновения еще четыре ополченца получили ранения.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство". Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

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