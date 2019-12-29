На Филиппинах число погибших из-за тайфуна "Урсула" возросло до 41

29 декабря 2019 10:55 (UTC+04:00)

Число жертв тайфуна "Урсула" на Филиппинах возросло до 41 человека. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал ABS-CBN со ссылкой на национальный совет по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC).

Ранее сообщалось о 28 погибших.

Кроме того, по обновленным данным, еще 28 человек получили ранения, 12 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Тайфун "Урсула" обрушился на территорию Филиппин вечером 24 декабря и принес сильные дожди и штормовой ветер в центральную часть архипелага в районе провинций Антике, Миндоро, Палаван, Аклан и Ромблон. Тайфун повредил около двух тысяч домов и 55 школ, в 150 городах отключилось электроснабжение. Почти 44 тысячи человек были эвакуированы. Несмотря на то, что пострадал международный аэропорт "Калибо", власти уже начали восстанавливать воздушное сообщение, а также электроснабжение.

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