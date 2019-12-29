Индия планирует строительство 24 новых подлодок, в том числе шести атомных

Индия намерена построить 24 новые подводные лодки для ВМС страны, в их числе 18 неатомных и шесть атомных субмарин. Об этом сообщил в воскресенье телеканал NDTV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Восемнадцать [неатомных] плюс шесть многоцелевых атомных [ударных подлодок] запланированы", - приводит телеканал выдержки из оказавшегося в его распоряжении доклада, представленного ВМС в парламент.

По этой информации, в настоящее время на вооружении Индии стоят 15 дизель-электрических субмарин и две атомные. В числе неатомных - российские лодки класса "Кило", немецкие подлодки HDW, французские Scorpen. Атомные подлодки представлены индийской АПЛ "Арихант" и взятой в лизинг российской АПЛ "Чакрой" (К-152 "Нерпа").

Большинству дизель-электрических подводных лодок более 25 лет, 13 из 15 неатомных подлодок имеют возраст от 17 до 32 лет. В докладе отмечается, что одна из подлодок российской постройки уже проходит в России работы по продлению срока службы и работы идут по графику. Между тем проведение таких работ на второй подлодке пока откладывается из-за проблем с банковскими гарантиями, "в результате санкций, введенных против России правительством США", указывается в докладе.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.