Ким Чен Ын призвал к "наступательным" мерам для безопасности КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын потребовал обеспечить безопасность страны "наступательными" мерами, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Агентство отмечает, что Ким Чен Ын выступил на пленуме центрального комитета Трудовой партии КНДР.

"Потребовав принять конструктивные и наступательные меры для полного обеспечения суверенитета и безопасности страны в условиях настоящей ситуации, он поставил задачи в области внешней политики, оборонной промышленности и вооруженных сил КНДР", - пишет ЦТАК.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.