В Афганистане 14 военных погибли при атаке талибов

Боевики радикального движения "Талибан" атаковали контрольно-пропускной пункт в афганской провинции Джаузджан и убили по меньшей мере 14 военных. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал 1TV.

Еще пять человек получили ранения.

В свою очередь афганские военные ликвидировали семерых боевиков и ранили еще троих.

Атаки "Талибана" на вооруженные силы Афганистана в последнее время участились, отмечает телеканал.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство". Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

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