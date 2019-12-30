Главный индекс Токийской биржи достиг максимума почти за 30 лет

30 декабря 2019 12:08 (UTC+04:00)

Финальные в 2019 году торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже завершились в понедельник рекордным уровнем ключевого индекса Nikkei, который отражает курсы акций 225 ведущих компаний Японии. Он остановился на отметке 23656,62 пункта - самой высокой с 1990 года, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По сравнению с итогами финальных торгов 2018 года индекс подрос более чем на 18 п.п.

При этом по сравнению с уровнем в пятницу Nikkei ушел вниз на 181,1 пункта, поскольку инвесторы в последний день торгов стремились зафиксировать прибыль перед началом длительных новогодних каникул.

Как отмечает информационное агентство Киодо, весь 2019 год курсы акций в Токио находились под негативным воздействием замедления темпов роста мировой экономики и торговой войны между Вашингтоном и Пекином. Однако в декабре котировки совершили мощный рывок под влиянием наметившегося примирения между США и КНР - ведущими экономическими партнерами Японии.

"В целом тема американо-китайских экономических отношений в уходящем году была главным фактором на токийском рынке", - цитирует агентство Синго Идэ, главного эксперта исследовательского института NLI, который занимается анализом ситуации на фондовых площадках.

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