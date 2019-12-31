Бразилия оштрафовала Facebook по делу Cambridge Analytica

Власти Бразилии оштрафовали американскую Facebook Inc. и ее бразильское подразделение на 6,6 млн реалов ($1,6 млн) по делу об утечке данных пользователей через компанию Cambridge Analytica. Об этом говорится в публикации, размещенной в понедельник на сайте министерства юстиции и общественной безопасности южноамериканской республики.

По мнению подведомственного Минюсту регулятора, речь идет "об использовании персональных данных более 440 тыс. пользователей в сомнительных целях". Кроме того, в ведомстве раскритиковали компании за недостаточные меры безопасности при обращении с пользовательской информацией и ненадлежащее информирование их о последствиях выбора стандартных настроек конфиденциальности профиля.

В случае несогласия с решением регулятора Facebook может в десятидневный срок подать апелляцию. Если компания этого не сделает, ей предстоит в тридцатидневный срок оплатить штраф.

В марте 2018 года газета The New York Times сообщила, что британской компании Cambridge Analytica удалось собрать личные сведения десятков миллионов пользователей социальной сети Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники организации, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью оказания влияния на их выбор. После этого главе компании Марку Цукербергу пришлось выступить на двух слушаниях в Конгрессе США и принимать различные меры, направленные на борьбу с проблемой, попавшей в центр внимания общественности. Расследования, касающиеся принципов работы алгоритмов Facebook, были начаты профильными регулирующими органами во многих странах мира.

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