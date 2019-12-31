Ким Чен Ын в семичасовом докладе призвал принять контрмеры для безопасности КНДР

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын в ходе третьего дня пленарного заседания ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) заявил о необходимости принять дипломатические и военные ответные меры для обеспечения суверенитета и безопасности страны. Об этом сообщило во вторник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что лидер КНДР в своем докладе, который он зачитывал в течение семи часов, изложил "вопросы о подготовке принятия активных и наступательных политико-дипломатических и военных ответных мер для последовательного обеспечения суверенитета и безопасности страны".

Выступление Ким Чен Ына на пленуме ЦК партии в сообщении ЦТАК охарактеризовано как историческое. По информации агентства, лидер КНДР заявил о путях решения широкого спектра вопросов государственного строительства. В частности, он сделал акцент на необходимости идейного укрепления ТПК и повышения роли кадров, подчеркнув, что партийные работники должны "беззаветно служить народу".

Как отмечает ЦТАК, значительная часть доклада Ким Чен Ына была посвящена мерам по экономическому развитию страны. Он поставил задачи перед важнейшими отраслями народного хозяйства КНДР и призвал к решительному увеличению сельскохозяйственного производства. При этом лидер республики заявил о необходимости развития науки, образования и здравоохранения, а также призвал к увеличению производительности труда, экономии и повышению качества. Отдельный пункт выступления был посвящен охране окружающей среды и мерам по предотвращению стихийных бедствий.

"Председатель ТПК отметил, что для окончательной победы революции и счастливой жизни великого нашего народа партия снова решила вести трудную и долговременную борьбу, и завершил свой доклад призывом могучей поступью открыть путь к наступлению победы для осуществления стремления и идеала строительства социалистической державы", - резюмировало агентство. При этом сообщается, что пленум ЦК партии не ограничится тремя днями работы и будет продолжен для обсуждения "важного документа", принятие которого ожидается по его итогам.

Как ранее неоднократно заявляли представители руководства КНДР, 31 декабря истекает срок, который Пхеньян установил Вашингтону для выработки компромисса на переговорах по проблеме денуклеаризации. 3 декабря заместитель министра иностранных дел народной республики Ли Тхэ Сон сообщил, что в этом вопросе все сейчас зависит от США, которым предстоит самим выбрать для себя "рождественский подарок".

Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп на встрече 30 июня в Пханмунджоме договорились возобновить на рабочем уровне консультации по теме денуклеаризации, которые были приостановлены после безрезультатного завершения их саммита в Ханое в феврале текущего года. В соответствии с этой договоренностью 5 октября представители США и КНДР встретились в Стокгольме для обсуждения перспектив нормализации двусторонних отношений, но наладить диалог между Вашингтоном и Пхеньяном до конца нынешнего года так и не удалось.

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