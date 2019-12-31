Ученые нашли в Лаосе следы крупного астероида, упавшего на Землю 780 тыс. лет назад

Геологи обнаружили на территории Лаоса крупную гравитационную аномалию, указавшую на существование гигантского двадцатикилометрового кратера, возникшего около 780 тыс. лет назад в результате падения крупного астероида. Результаты наблюдений и выводы ученых были опубликованы в журнале PNAS, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Кратер и последствия самого недавнего падения крупного астероида скрывались от нас на протяжении почти века. Мы нашли сразу четыре свидетельства того, что эта выемка и прочие следы этого события скрываются под молодыми отложениями лавы на юге Лаоса", - пишут ученые.

Недра и поверхность Земли, в отличие от Луны, Марса, Меркурия и других миров внутренней Солнечной системы, не являются неизменными. Они постоянно обновляются благодаря круговороту пород между корой и внутренними слоями литосферы, а также действию различных источников эрозии, в том числе ветра и воды.

Поэтому на нашей планете почти нет следов падения даже самых крупных астероидов, способных уничтожить жизнь на Земле. Это мешает ученым понять, как их падения могли влиять на формирование и эволюцию жизни, а также как часто они происходили, характер и особенности этих падений.

По этой причине открытие новых кратеров становится большим событием для геологов. К примеру, четыре года назад в Австралии был открыт пока самый крупный кратер в истории существования нашей планеты, чей диаметр составляет 400 км. Его открытие вызвало массу споров, так как 300 млн лет назад, когда предположительно упал этот "гость из космоса", на Земле не произошло никаких массовых вымираний.

Брэд Сингер , профессор геохронологии из Университета штата Висконсин в Мэдисоне (США), и его коллеги уже много лет пытаются разгадать аналогичную загадку, связанную с предположительно самым недавним падением крупного астероида на Землю.

Еще в конце 1930-х годов геологи обнаружили на берегах Австралии и стран Юго-Восточной Азии отложения из так называемых тектитов - каплеобразных камней, возникающих предположительно в результате падения крупных астероидов. Залежи подобных осколков пород, выброшенных с поверхности Земли после удара метеорита, были впоследствии открыты на территории других уголков Евразии. В общей сложности они покрывают от 10 до 30% от общей площади планеты.

Несмотря на десятилетия поисков, геологам так и не удалось выяснить, где именно упал "прародитель" этих залежей, какими размерами он обладал и какие последствия он мог вызвать. Известна лишь примерная дата падения этого астероида -780 тыс. лет назад, а также примерно 20 кандидатов на роль кратера, чьи размеры и устройство радикально отличаются друг от друга.

Сингер и его коллеги нашли ответ на этот вопрос, воспользовавшись подсказками из космоса. Ученые не стали проводить раскопки или искать частично стершиеся следы кратеров на геологических картах, а проанализировали то, как распределены гравитационные аномалии по территории Азии.

Дело в том, что формирование кратера и его заполнение легкими осадочными или тяжелыми вулканическими горными породами должно было породить особые искажения в гравитационном поле Земли, отличающие эту скрытую выемку от окружающих ее пород. Руководствуясь этой идеей, ученые начали искать подобные аномалии и изучать химический и минералогический состав пород на их территории.

Эти поиски указали на существование кратера диаметром примерно в 20 км на юге Лаоса, на территории плато Болавен, заполненного лавой и обломками осадочных пород. Анализ его содержимого показал, что он состоит из тех же минералов, что и тектиты, а неподалеку от кратера ученые обнаружили следы пород, деформировавшихся в результате мощного удара.

Дальнейшее изучение этого кратера, как надеются геологи, поможет выяснить, какими размерами обладал породивший его астероид, а также узнать, с какой скоростью и под каким углом он упал на поверхность Земли. Все это позволит впервые точно оценить то, какую роль его падение сыграло в расселении древних прямоходящих людей (Homo erectus) по Азии, чьи древнейшие останки относятся к той же эпохе, что и эта катастрофа.

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