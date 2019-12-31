Прокуратура Южной Кореи передала в суд дело экс-министра юстиции

31 декабря 2019 10:11 (UTC+04:00)

Центральная прокуратура Сеула предъявила бывшему министру юстиции Южной Кореи Чо Гуку обвинения по 12 пунктам и передала дело в суд, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Дело передано в суд и будет продолжаться без задержания Чо Гука. Экс-министру предъявили обвинения по 12 пунктам, включая подделку документов, взяточничество и препятствование предпринимательской деятельности. Его адвокат отверг все обвинения и уже заявил, что судебное преследование ведется "по политическим соображениям".

"Обвинения прокуратуры - это всего лишь выдумки и ложь по политическим соображениям… Подозрения в том, что экс-министр Чо Гук скрывал улики, подделывал документы и что стипендия его дочери была взяткой – просто фантазии прокуратуры", - заявил адвокат Чо Гука журналистам.

Обвинительное заключение последовало за многомесячным расследованием предполагаемого мошенничества и финансовых нарушений в отношении членов семьи Чо Гука. Министр оставил свой пост в октябре на фоне миллионных протестных митингов и общественного возмущения в связи с обвинениями в коррупции и злоупотреблении властью.

Обвинение утверждает, что экс-министр и его жена нарушили закон об этике для государственных служащих, сообщив ложную информацию о своих активах и злоупотребив положением, чтобы способствовать поступлению их дочери в университет. Прокуроры также считают стипендию в размере 6 миллионов вон (5183 доллара), полученную дочерью Чо Гука в университете, формой взяточничества

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