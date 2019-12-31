Пассажирский поезд сошел с рельсов в Канаде

Локомотив и несколько вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов в центральной канадской провинции Манитоба. Об этом во вторник сообщил телеканал СTV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Портаж-Ла-Прери. В момент аварии в составе находились 12 человек, в том числе семь пассажиров. По данным компании Via Rail, никто из них не получил серьезных травм.

Причины схода состава с рельсов выясняются.

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