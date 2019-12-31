Индия планирует в 2020 году отправить на Луну посадочную миссию "Чандраян-3"

31 декабря 2019 21:18 (UTC+04:00)

Индия намерена в 2020 году отправить к Луне третью по счету национальную лунную миссию "Чандраян-3", в составе которой будет только посадочный модуль. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил во вторник госминистр Джитендра Сингх, который курирует в индийском правительстве космическую отрасль.

"Миссия "Чандраян-3", скорее всего, будет запущена в 2020 году. Она будет довольно экономичной. Орбитальный аппарат уже находится там [на орбите Луны] и функционирует, так что мы будем сокращать расходы. Будет доставлена только посадочная миссия," - цитирует госминистра газета The Times of India.

Джитендра Сингх подтвердил, что Индийская организация космических исследований (ISRO) уже приступила к работе над вторым спускаемым аппаратом, после того как в минувшем сентябре при жесткой посадке был потерян первый индийский лунный спускаемый аппарат "Викрам".

"Мы не должны характеризовать миссию "Чандраян-2" как провальную, потому что за всю мировую историю космических технологий не было ни одной страны, которая смогла бы добиться мягкой посадки на Луну менее чем за две попытки. США могли добиться этого только после шести или семи попыток. Нам столько ждать не нужно, мы опираемся на опыт других", - сказал чиновник.

Посадочный модуль "Викрам", входивший в состав индийской автоматической лунной экспедиции "Чандраян-2", должен был мягко сесть на спутник Земли 7 сентября, но на высоте около 2 км над Луной аппарат потерял контакт с центром управления полетом, после чего ударился о лунную поверхность и разбился.

"Викрам" должен был доставить на Луну небольшой луноход "Прагьян", которому предстояло исследовать район Южного полюса спутника Земли. Орбитальная станция "Чандраян-2" тем временем продолжает работу на орбите Луны.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Индия может стать третьей экономикой мира
Другие страны 30 декабря 16:44
Шесть человек погибли в Индии в результате падения минивэна в канал
Другие страны 30 декабря 08:34
Индия планирует строительство 24 новых подлодок, в том числе шести атомных
Другие страны 29 декабря 23:53
В Египте автобус с туристами столкнулся с грузовиком
Арабские страны 28 декабря 16:32
На севере Индии из-за опасения новых массовых протестов отключили интернет
Другие страны 26 декабря 21:58
Прямое авиасообщение между Грузией и Индией отложено
Транспорт 26 декабря 09:13
Лента новостей
Госдеп: Протестующие в Ираке не проникли в американское посольство
США 21:56
Восстановлено движение в напралении города на Бибиэйбатской дороге
Общество 21:39
Посетитель галереи в Лондоне повредил картину Пикассо стоимостью $26 млн
Европа 20:47
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Канаде
Другие страны 20:21
В Турции задержаны семь террористов ИГ
Турция 19:52
Помпео провел переговоры с иракскими властями
Арабские страны 19:37
Трамп анонсировал подписание первой части торговой сделки с Китаем
США 19:10
Зариф заявил о достижении консенсуса по вопросам международной безопасности с РФ и Китаем
Иран 18:43
"Газпром" проводит переговоры с Беларусью по условиям поставок газа в 2020 году
Россия 18:17