На северо-западе Мексики перевернулся автобус

31 декабря 2019 22:29 (UTC+04:00)

Рейсовый автобус перевернулся во вторник в штате Дуранго на северо-западе Мексики. В ДТП погиб один несовершеннолетний пассажир, еще 19 человек получили травмы. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила на своем сайте газета Milenio.

Пострадавшие были доставлены в больницы, состояние как минимум семерых из них оценивается как тяжелое. Сведений о причинах автокатастрофы пока обнародовано не было.

Автобус следовал в столицу региона из города Леона в штате Гуанахуато в центральной части страны.

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