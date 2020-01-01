Ким Чен Ын заявил, что КНДР вскоре представит новое стратегическое вооружение

1 января 2020 02:11 (UTC+04:00)

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил, что его страна в скором времени представит новое стратегическое вооружение. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в среду сообщило агентство Yonhap.

По словам северокорейского лидера, КНДР продолжит разработку стратегического вооружения, если США не прекратят враждебную политику в отношении Пхеньяна. Ким Чен Ын добавил, что не даст Вашингтону воспользоваться диалогом с Пхеньяном в своих целях.

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