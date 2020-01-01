Ким Чен Ын назвал приоритетом Пхеньяна развитие экономики и улучшение жизни людей

1 января 2020 06:02 (UTC+04:00)

Первоочередными задачами руководства КНДР является развитие экономики и обеспечение спроса для роста благосостояния граждан. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК).

"Неотложными задачами в настоящее время являются переналадка экономической базы страны и всеобщая мобилизация производственного потенциала для того, чтобы в достаточном объеме обеспечить спрос, необходимый для развития экономики и улучшения жизни людей", - приводит в среду слова Ким Чен Ына Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как сообщает ЦТАК, по итогам пленума ЦК ТПК был принят документ о мерах по развитию экономики республики. Помимо всеобщей мобилизации производственного потенциала, в него также вошел пункт о необходимости "поставить во главу угла науку и технику", развивать сферы образования и здравоохранения, которые являются "достоинством социалистического строя". При этом в документе говорится об охране экологии и о необходимости создать государственную систему для реагирования на стихийные бедствия.

Ким Чен Ын сделал ряд важных заявлений об основных направлениях развития КНДР в четвертый день пленарного заседания ЦК ТПК. Отмечается, что пленум проходил с 28 по 31 декабря в штаб-квартире Центрального комитета ТПК в Пхеньяне. В его работе приняли участие работники ЦК, представители министерств, главы партийных организаций провинций, городов и уездов страны, а также руководители силовых ведомств народной республики.

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