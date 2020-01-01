Глава Аргентины внесет в парламент страны проект о разрешении абортов

1 января 2020 08:04 (UTC+04:00)

Президент Аргентины Альберто Фернандес повторно внесет в парламент страны законопроект о разрешении абортов, ранее вызвавший раскол в аргентинском обществе, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В августе 2018 года сенат Аргентины отверг законопроект о легализации абортов в стране, хотя ранее этот документ получил одобрение нижней палаты парламента. Решение сената сопровождалось массовыми протестами в Буэнос-Айресе, где полиции пришлось применять слезоточивый газ против манифестантов.

"Это проблема общественного здравоохранения, которую нам предстоит решить, мы должны в предстоящем проекте гарантировать всё всем женщинам. Я решил, что эта тема будет обсуждаться в 2020 году. Это очень серьезная проблема, я не хочу, чтобы женщины больше умирали, я хочу, чтобы мы обсудили это с логикой, отличающейся от обсуждения футбольных матчей", - заявил президент в интервью Radio Continental.

В Латинской Америке аборты разрешены только в Уругвае, на Кубе и в Гайане, а также в Пуэрто-Рико. В Мексике добровольное прерывание беременности возможно лишь в столице. В большинстве латиноамериканских стран аборты возможны лишь по медицинским показаниям. Полностью аборты запрещены в Чили, Суринаме, Сальвадоре, Гаити, Гондурасе, Никарагуа и Доминиканской Республике.

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