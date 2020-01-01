Разведывательный самолет ВВС США совершил очередной полет над Корейским полуостровом

1 января 2020 10:48 (UTC+04:00)

Cамолет-разведчик EP-3E ВВС США был замечен в среду в небе над Республикой Корея. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает отслеживающий полеты военной техники сервис Aircraft Spots на своей странице в Twitter.

По данным сервиса, самолет летел на высоте около 25 тыс. футов (7,6 км), информация о точном месте и времени полета не приводится.

Кроме того, 31 декабря самолет-разведчик RC-135S ВВС США совершил полет над южной частью территории японских островов.

ВВС США участили полеты разведывательной авиации в районе Корейского полуострова с ноября 2019 года после обострения отношений с КНДР, которая осуществила серию ракетных пусков. В декабре Пхеньян сообщил о проведении двух "важных испытаний" на космодроме Сохэ, не уточняя, что именно испытывалось на полигоне. Начальник Генерального штаба Корейской народной армии Пак Чон Чхон заявил, что Пхеньян будет использовать их результаты для сдерживания ядерных угроз США. Зарубежные эксперты на основе анализа спутниковых снимков предположили, что были испытаны новые двигатели для межконтинентальных баллистических ракет или ракет космического назначения.

31 декабря истек срок, который Пхеньян установил Вашингтону для выработки взаимоприемлемого компромисса на переговорах по проблеме денуклеаризации.

Как сообщило 1 января Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), Ким Чен Ын в ходе четвертого дня пленарного заседания ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) заявил, что его страна в скором времени представит новое стратегическое вооружение. По его словам, КНДР продолжит разработку стратегического вооружения, если США не прекратят враждебную политику в отношении Пхеньяна.

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