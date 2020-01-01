Сеул призвал КНДР не проводить испытание нового стратегического оружия

1 января 2020 11:14 (UTC+04:00)

Министерство объединения Южной Кореи предостерегло КНДР от проведения демонстрации нового стратегического оружия, о котором заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Ким Чен Ын заявил по итогам пленума центрального комитета ТПК, что будет продолжать разработку стратегического оружия, пока враждебная политика США в отношении КНДР не будет устранена, и в скором времени представит новое стратегическое оружие.

"Правительство Южной Кореи считает, что если Север осуществит демонстрацию нового оружия, то это не будет способствовать переговорам о денуклеаризации и усилиям по установлению мира на Корейском полуострове… Правительство надеется, что диалог между Северной Кореей и США начнется как можно раньше и приведет к реальному прогрессу в результате одновременного и обоюдного выполнения положений совместной декларации после саммита в Сингапуре", - заявил на брифинге представитель министерства объединения Ли Сан Мин.

Договоренности о денуклеаризации Корейского полуострова были достигнуты на первом в истории саммите лидеров США и КНДР в июне 2018 года в Сингапуре.

Пятый пленум ЦК Трудовой партии КНДР седьмого созыва прошел с 28 по 31 декабря под председательством Ким Чен Ына, который выступал на заседаниях с многочасовыми докладами о строительстве государства и партии, развитии экономики и вооруженных сил. Также обсуждались всевозможные вопросы государственного управления, включая приведение в порядок экономики страны, развитие сельского хозяйства, науки, образования и здравоохранения, увеличение объема и качества производства, а также "охрану экологической среды и о принятие последовательных мер по предотвращению стихийных бедствий".

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