Австралия направила корабли и авиацию в заблокированный пожарами район

Австралия отправляет вертолеты и военные корабли в районы, где бушуют масштабные пожары, в том числе на побережье, где из-за стихии оказались заблокированы 4 тысячи человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает местный телеканал ABC.

Ранее сообщалось со ссылкой на телеканал CTV, что четыре тысячи человек застряли на побережье у австралийского города Маллакута, многие другие искали убежище на пляжах в окруженных огнем прибрежных городах. Некоторые жители вышли в море на собственных лодках, надеясь спастись от пожаров. В некоторых местах пожары были такими сильными, а дым таким густым, что тушить их с воздуха стало невозможно.

Телекомпания ABC отмечает, что накануне премьер-министр Австралии Скот Моррисон и министр обороны страны Линда Рейнолдс договорились отправить в штаты Новый Южный Уэльс и Виктория, на территории которого расположен город Маллакута, суда и авиацию для помощи в борьбе с пожарами и для проведения эвакуации.

Указывается, что Сидней покинул корабль Choules ВМС страны и судно MV Sycamore. В течение дня на места прибудут два вертолета S-70A Black Hawk и один MRH-90 Taipan. При этом два вертолета CH-47 Chinook должны прибыть в районы суровых пожаров к субботе.

Между тем, полиция штата Виктория в своем Twitter написала, что помогает местным экстренным службам, а в район Маллакуты прибыли три полицейских судна, с "1,6 тоннами воды, парамедиками на бортах, продовольствием и медикаментами".

По последним данным, которые приводит ABC, пожары унесли жизни семи жителей Нового Южного Уэльса, троих с ожогами доставили в больницу по воздуху, и еще двоих пострадавших увезла скорая помощь. Также скончался житель города Бакан (штат Виктория).

В Австралии огонь уничтожил уже более трех миллионов гектаров леса. Ранее в Сиднее, крупнейшем городе страны, а также во всем штате Новый Южный Уэльс ввели режим ЧС. Из-за пожаров в последние недели мегаполис регулярно затягивает плотным дымом. Разрушительные природные пожары в Австралии не редкость, но в Сиднее таких катастрофических масштабов они еще не достигали. Ученые винят глобальное потепление.

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