В Индонезии девять человек погибли в результате наводнений

1 января 2020 17:09 (UTC+04:00)

Крупные наводнения, обрушившиеся на столицу Индонезии Джакарту и на прилегающие к ней районы, привели к гибели девяти человек, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Пресс-секретарь Национального агентства по противодействию стихийным бедствиям Агус Вибово заявил, что по крайней мере в 90 районах с кануна Нового года льют сильные дожди, а многие реки вышли из берегов.

Государственная компания электроснабжения PLN временно отключила электричество в 724 пострадавших от наводнения районах в столичной зоне для предотвращения происшествий.

Агентство Франс Пресс добавляет, что местные власти эвакуировали примерно 13 тысяч человек, но в это число не входят жители городов-спутников Джакарты. Всего в агломерации живут около 30 миллионов человек.

Стихия нарушила работу общественного транспорта, были закрыты некоторые железнодорожные пути. Также в аэропорту имени Халима Перданакусумы, который обслуживает коммерческие и военные самолеты, были отменены рейсы. Многие из них перевели в главный аэропорт столицы - Международный аэропорт Сукарно Хатта.

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