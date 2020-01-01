Полиция Гонконга распустила новогодний митинг в связи с беспорядками

1 января 2020 17:24 (UTC+04:00)

Гонконгская полиция потребовала от организаторов новогоднего антиправительственного митинга завершить его досрочно в связи с возникшими беспорядками по маршруту шествия. Об этом сообщила радиостанция RTHK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Марш, созванный "Гражданским фронтом за права человека", собрал десятки тысяч человек. Власти дали разрешение на проведение мероприятия по заранее согласованному маршруту при условии, что оно пройдет мирно и без эксцессов. Колонны манифестантов начали шествие от парка Виктория в сторону делового центра.

Однако на середине пути, в районе Ван Чай, возникли беспорядки и хаос. Группы радикалов в масках попытались устроить погромы в отделении банка HSBC. Полицейские в штатском вмешались и задержали не менее пяти участников актов вандализма. Сотрудники правоохранительных органов затем применили слезоточивый газ для разгона протестующих.

В настоящее время в данном районе появился полицейский броневик с водяными пушками.

В начале лета в Гонконге вспыхнули массовые акции протеста против намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв этой законодательной инициативы, сторонники оппозиции из числа молодежи продолжили антиправительственные выступления. Они периодически сопровождаются блокированием дорог, насилием, поджогами и актами вандализма. Однако с середины ноября ситуация в городе стала спокойнее, митинги пошли на спад и стали проходить все больше в мирном ключе.

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