Карлос Гон даст пресс-конференцию в Бейруте 8 января

1 января 2020 23:28 (UTC+04:00)

Экс-глава автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон, покинувший Токио, где он находился под домашним арестом, намерен 8 января провести пресс-конференцию в Бейруте. Об этом сообщила в среду газета An Nahar со ссылкой на ливанского адвоката Гона, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее ливанские СМИ сообщили о том, что бывший руководитель франко-японского альянса был принят президентом Ливана Мишелем Ауном, который тепло приветствовал его и обещал обеспечить необходимую защиту.

Гон, имеющий ливанское гражданство, встретил Новый год в кругу семьи на вилле в христианском квартале Ашрафия. После прибытия в Бейрут на частном бизнесджете он сообщил о планах "свободно пообщаться с прессой". По информации An Nahar, на пресс-конференции Гон представит материал, касающейся судопроизводства в Японии, который может заинтересовать международные организации по защите прав человека. Гон не собирается открывать перед репортерами тайну своего исчезновения из Токио, но может назвать имена японских менеджеров, которые мешали ему укрепить автомобилестроительный альянс и свели с ним счеты.

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