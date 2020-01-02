На юго-восточном побережье Австралии из-за лесных пожаров началась масштабная эвакуация

2 января 2020 07:48 (UTC+04:00)

Масштабная эвакуация началась на юго-восточном побережье Австралии из-за лесных пожаров, охвативших два региона страны. Об этом в четверг сообщает телеканал SBS, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Семь человек пропали без вести на восточном побережье Австралии во время лесных пожаров
По его данным, несколько тысяч туристов, проводивших рождественские праздники на юго-восточном побережье континента, столкнулись с необходимостью срочно покинуть места отдыха после того, как региональная пожарная служба штата Новый Южный Уэльс выпустила предупреждение о всеобщей эвакуации из зоны активных лесных пожаров на южном побережье региона. "Туристы должны покинуть зону южного побережья [штата]. В субботу, 4 января, ожидается чрезвычайно высокая пожарная опасность на всем южном побережье Нового Южного Уэльса", - указано в заявлении региональной пожарной службы.

Зона эвакуации простирается на 250 км вдоль береговой линии от города Батманс-Бэй до границы штата Виктория. Как сообщил комиссар региональной пожарной службы Шейн Фитцсиммонс, к выходным сотрудники ведомства ожидают, что "температура поднимется выше 40 градусов и установится западный - северо-западный ветер, который принесет очень горячий и сухой воздух из центра континента, распространив его по всему региону".

Как отмечает SBS, туристы и жители прибрежных населенных пунктов начали массово покидать закрытую зону, в ряде городов ощущается нехватка продовольствия, воды и топлива. Есть сообщения о том, что люди стоят в очередях в супермаркетах и на автозаправочных станциях более пяти часов. Порядка 50 тыс. домов по всему южному побережью остались без электричества после того, как огонь повредил линии электропередач.

В данный момент на территории штата зафиксированы 110 очагов возгорания, 50 из которых остаются нелокализованными. Для борьбы с огнем мобилизованы более 2 тыс. пожарных и сотни единиц спецтехники.

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