СМИ: В Индии 14 человек пострадали при пожаре на заводе

Не менее 14 человек получили травмы в результате пожара на заводе в национальном столичном округе Индии Дели. Об этом сообщило в четверг агентство ANI, передает в четверг Trend со ссылкой на TACC.
Ранее агентство информировало о нескольких людях, находящихся под завалами обрушившегося во время тушения пожара здания.
По данным ANI, 13 из пострадавших являются членами пожарной бригады. На месте происшествия продолжаются спасательные операции.
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.