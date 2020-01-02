СМИ: В Индии 14 человек пострадали при пожаре на заводе

2 января 2020 12:07 (UTC+04:00)

Не менее 14 человек получили травмы в результате пожара на заводе в национальном столичном округе Индии Дели. Об этом сообщило в четверг агентство ANI, передает в четверг Trend со ссылкой на TACC.

Ранее агентство информировало о нескольких людях, находящихся под завалами обрушившегося во время тушения пожара здания.

По данным ANI, 13 из пострадавших являются членами пожарной бригады. На месте происшествия продолжаются спасательные операции.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Анкаре вспыхнул пожар на автостоянке
Турция 08:02
В Стамбуле вспыхнул пожар на фабрике
Турция 01:20
Индия планирует в 2020 году отправить на Луну посадочную миссию "Чандраян-3"
Другие страны 31 декабря 2019 21:18
Индия может стать третьей экономикой мира
Другие страны 30 декабря 2019 16:44
Шесть человек погибли в Индии в результате падения минивэна в канал
Другие страны 30 декабря 2019 08:34
В Турции произошел пожар на автомобильном складе
Турция 30 декабря 2019 04:55
Лента новостей
Франция не намерена экстрадировать Карлоса Гона
Другие страны 13:39
ИВ Баку распространила информацию в связи с праздничными торжествами в столице(ФOTO)
Общество 13:38
Завтра в Баку будет до 8 градусов тепла
Общество 13:38
Туристы массово отменяют поездки в Тадж-Махал
Туризм 13:20
СМИ: МВД Турции выясняет, как Гону удалось попасть в Бейрут через Стамбул
Турция 13:15
В Туркменистане растет объем безналичных платежей
Бизнес 12:41
Узбекский "Нефтегазинвест" объявил тендер
Тендеры 12:35
Компания Samsung сохранила лидерство на рынке мобильных устройств Азербайджана
ИКТ 12:32
Инфляция в Узбекистане превысила 15%
Финансы 12:26