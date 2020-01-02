СМИ: У Карлоса Гона было два французских паспорта

2 января 2020 12:12 (UTC+04:00)

Бывший руководитель франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон, который на этой неделе бежал из Японии, где находился под домашним арестом, владел двумя французскими паспортами. Об этом в четверг сообщило японское общественное телевидение, сообщает Trend со ссылкой на TACC.

Отмечается, что один из французских паспортов был изъят у Гона и находился на хранении в Токийском окружном суде. Однако в Ливан бывший глава автомобильного альянса, по данным японского телеканала, прибыл также по французскому паспорту. Несколько источников японского общественного телевидения также подтвердили озвученную ранее версию о том, что Карлос Гон мог быть вывезен из провинциального японского аэропорта в ящике для музыкальных инструментов.

Также сообщается, что на протяжении прошлого года ливанская сторона несколько раз просила Японию выдать им Карлоса Гона, однако все такие просьбы были встречены отказом. Ранее токийская прокуратура приступила к проведению обысков в токийской резиденции Гона, где он находился под домашним арестом.

Японская сторона уверена, что Гону помогали сразу несколько человек, в настоящее время ведется работа по их выявлению. В отношении бывшего руководителя альянса также возбуждено новое дело по статье о нарушении миграционного законодательства.

На этой неделе стало известно, что Гон бежал из Японии в Ливан. 31 декабря он лично подтвердил этот факт, обвинив японское правосудие в несправедливости и предвзятости. На данный момент точно неизвестно, каким образом находившийся под домашним арестом и постоянным наблюдением полиции Гон смог покинуть территорию Японии. Ранее сообщалось, что Гона якобы вывезли из провинциального японского аэропорта в ящике для музыкальных инструментов, а затем он был доставлен в Ливан из Турции на частном бизнесджете.

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