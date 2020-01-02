У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло к востоку от индонезийского острова Бутунг, сообщает Геологическая служба США (USGS), передает в четверг Trend со ссылкой на РИА Новости.

Землетрясение было зафиксировано в 11.25 по времени UTC (14.25 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 266 километрах к востоку от города Баубау в провинции Юго-Восточный Сулавеси. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

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