У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5

2 января 2020 16:29 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло к востоку от индонезийского острова Бутунг, сообщает Геологическая служба США (USGS), передает в четверг Trend со ссылкой на РИА Новости.

Землетрясение было зафиксировано в 11.25 по времени UTC (14.25 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 266 километрах к востоку от города Баубау в провинции Юго-Восточный Сулавеси. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

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