Число жертв наводнения в Индонезии возросло до 26

2 января 2020 18:44 (UTC+04:00)

Число погибших в результате наводнений в столице Индонезии Джакарте и в прилегающих к ней районах возросло до 26 человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает газета Jakarta Post.

Ранее сообщалось о 21 погибшем.

Пресс-секретарь Национального агентства по противодействию стихийным бедствиям страны Агус Вибово ранее заявил, что в 90 районах с кануна Нового года льют сильные дожди, а многие реки вышли из берегов. Наблюдаются сбои в движении транспорта и электроснабжении.

По данным на вечер среды, из зоны наводнений в укрытия эвакуированы более 31 тысячи человек. Как отмечает газета, спасатели не могут добраться в некоторые районы города, чтобы провести эвакуацию местных жителей.

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