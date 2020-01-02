Экс-глава Nissan рассказал, что сам организовал побег из Японии

2 января 2020 20:25 (UTC+04:00)

Экс-глава автоконцерна Nissan Карлос Гон, сбежавший из Японии в Ливан, рассказал, что члены его семьи непричастны к организации побега. Об этом, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщил в четверг телеканал BFMTV.

"Утверждения СМИ о том, что моя жена Кароль и другие члены моей семьи сыграли роль в моем отъезде из Японии, лживы и не соответствуют действительности. Свой отъезд организовал я сам. Моя семья не играла никакой роли", - сообщает телеканал со ссылкой на заявление Гона.

Ранее ливанская газета "Аль-Ахбар", ссылаясь на свой источник, писала, что Гон прибыл в Бейрут на частном самолете из Стамбула и пересек границу по своему французскому паспорту, а вся "спецоперация" проходила при участии частной охранной компании.

Гон и его "правая рука" Грегори Келли были арестованы 19 ноября 2018 года по подозрению в том, что глава совета директоров Nissan декларировал не все свои доходы и делал это с помощью Келли. Сумма сокрытых от декларирования доходов с 2010 по 2017 годы оценивается в 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). Келли был отпущен под залог 25 декабря 2018 года. Кроме того, его подозревают в том, что Гон покрыл за счет компании убытки, понесенные им в результате частных инвестиций. Убытки составили 1,85 миллиарда иен (по курсу на тот момент около 21 миллиона долларов).

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