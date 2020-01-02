Жертвами крушения военного Ан-12 в Судане стали 15 человек (Обновлено)

2 января 2020 23:34 (UTC+04:00)

Жертвами крушения военного самолета "Антонов" на западе Судана стали 15 человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал "Аль-Арабия"

По информации телеканала, среди жертв - трое представителей местного судейского корпуса.

В то же время, по информации суданских СМИ, в числе пассажиров мог находиться один сотрудник Всемирной продовольственной организации.

Военный самолет, - по предварительным данным, Ан-12 - разбился в четверг после вылета из аэропорта города Эль-Генейна в провинции Западный Дарфур в Судане. Местные СМИ сообщают, что катастрофа произошла в пяти километрах от аэропорта.

22:57 (GMT+4) Самолет "Антонов" разбился в провинции Западный Дарфур в Судане, экипаж и несколько пассажиров погибли. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал "Аль-Арабия".

По данным канала, самолет упал сразу же после взлета в пяти километрах от аэропорта административной столицы провинции Западный Дарфур - города Эль-Генейна.

Согласно информации "Аль-Арабии", на борту помимо экипажа находились "местные чиновники".

Других подробностей пока не приводится.

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