В Алжире сформировали новое правительство

3 января 2020 03:47 (UTC+04:00)

Премьер-министр Алжира Абдельазиз Джеррад завершил формирование нового правительства и представил список министров президенту Абдельмаджиду Теббуну, сообщает алжирское телевидение, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Камель Бельджуд станет главой МВД страны, МИД возглавит Сабри Букадум, министерство энергетики - Мухаммед Аркаб, министром юстиции назначен Белькасем Зегмати, министром финансов - Абдеррахман Рауия, культурой займется Бендудад Малика, сельским хозяйством - Сидахмед Ферухи. Начальником генштаба и вице-министром национальной обороны Алжира утвержден Саид Шангриха.

Ранее Джеррад заявлял, что новое правительство будет профессиональным, совершенно независимым и никак не связанным с прошлым правящим режимом.

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