Не менее 12 иракских военных пострадали при ракетном обстреле аэропорта Багдада

3 января 2020 04:25 (UTC+04:00)

Серия мощных взрывов прогремела в пятницу в ночные часы на подступах к международному аэропорту Багдада, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил телеканал Al Hadath, в его окрестностях расположены американские военные базы, по которым, судя по всему, были сделаны залпы из реактивных установок.

По информации телеканала, ранения получили 12 иракских военнослужащих, находившихся на блокпосту на въезде в аэропорт, где разорвалась одна из ракет. Есть пострадавшие среди мирных граждан.

Одна из ракет упала на взлетно-посадочной полосе, что привело к закрытию воздушной гавани.

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