Samsung представил новые версии флагманских смартфонов

Компания Samsung представила два новых смартфона — Galaxy S10 Lite и Note10 Lite, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Galaxy S10 Lite получил тройную основную камеру с ультраширокоугольным, стандартным и макрообъективами. Стандартная камера получит разрешение 48 мегапикселей, "ширик" — 12 мегапикселей, а камера с макрообъективом — пять мегапикселей. В верхней части дисплея установлена фронтальная камера на 32 мегапикселя. Оптика оснащена системой оптической стабилизации изображения Super Steady OIS.

Гаджет работает на базе чипсета Snapdragon 855, имеет шесть или восемь гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт встроенной.

Galaxy Note10 Lite поддерживает работу с электронным пером S Pen, позволяющим делать заметки и удаленно управлять некоторыми функциями смартфона. Оперативная и встроенная память у модели такие же, как у S10 Lite, но используется процессор Exynos 9810, разработанный Samsung.

На Galaxy Note10 Lite установлена тройная основная камера со стандартным, широкоугольным и телезум-объективами. Их разрешение составляет 12 мегапикселей. Для фронтальной камеры показатель составляет 32 мегапикселя.

Оба смартфона оснащены 6,7-дюймовыми экранами с разрешением FullHD+.

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