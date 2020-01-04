Мексика отправила временного поверенного в Боливию после высылки посла

Временный поверенный по делам Мексики в Боливии прибыл в Ла-Пас, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

27 декабря полиция Боливии не пустила в резиденцию посла Мексики в Ла-Пасе сопровождавших поверенную в делах Испании в южноамериканской стране. По версии ведомства, люди, пытавшиеся проникнуть в здание вместе с дипломатом, скрывали лица от правоохранительных органов. Полицейские в Ла-Пасе выставили оцепление вокруг посольства республики, на территории которого получили убежище несколько боливийских экс-министров. Временные власти выдали в отношении них ордер на арест по обвинению в подстрекательстве к мятежу и терроризме.

В понедельник и.о. президента Боливии Жанин Аньес объявила, что посол Мексики в Ла-Пасе, поверенная в делах Испании в южноамериканской республике и еще несколько дипломатов были объявлены персонами нон грата и должны покинуть страну из-за "нанесения серьезного урона суверенитету и достоинству народа и правительства Боливии".

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