Моралес раскритиковал временные власти Боливии за прекращение вещания RT и Telesur

4 января 2020 03:21 (UTC+04:00)

Бывший президент Боливии Эво Моралес назвал в пятницу недемократической политику временного правительства республики в отношении СМИ после прекращения вещания международных телеканалов Telesur (Венесуэла) и RT (Россия), а также задержания ряда журналистов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Боливии из эфира убрали каналы Telesur и RT, затем убрали общественные радиостанции, а теперь задерживают молодых журналистов, работающих на радиостанции и новостном сайте Resistencia. Это называется демократия? С каждым днем устроившие госпереворот все больше показывают свое настоящее лицо", - написал он в Twitter.

В конце ноября прошлого года RT сообщил, что боливийская компания Cotas, предоставляющая доступ в интернет и услуги кабельного телевидения, уведомила телеканал об его исключении из пакета вещателей. По словам RT, в ответ на просьбу объяснить это решение представители компании заявили, что "его приняли вышестоящие власти, которые дали указание отключить вещание". Как отметил телеканал, Cotas является крупнейшей компанией на рынке кабельного телевидения южноамериканской республики.

В Боливии 20 октября прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, большинство голосов получил Моралес, в тот момент действующий глава государства. Его главный соперник Карлос Меса заявил, что не признает победу оппонента в первом туре. После оглашения результатов волеизъявления противники Моралеса организовали акции протеста, в стране начались беспорядки.

После трех недель протестов Моралес покинул свой пост, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Его примеру последовали вице-президент Альваро Гарсиа Линера и спикеры обеих палат парламента, которые, согласно конституции, были следующими в очереди на принятие полномочий главы государства. Второй вице-спикер Палаты сенаторов Жанин Аньес, представляющая оппозицию, объявила, что берет на себя обязанности президента до проведения новых выборов, и назначила свой кабинет министров. 12 декабря Моралес, который после отставки получил убежище в Мексике, прибыл в столицу Аргентины, где ему был предоставлен статус беженца.

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