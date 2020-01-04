В Канаде двух мужчин госпитализировали после драки на хоккейных клюшках

Двое жителей города Ричмонд-Хилл (провинция Онтарио) попали в больницу после того, как устроили драку с применением хоккейных клюшек, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Инцидент произошел на улице в одном из спальных районов. Разнимать дерущихся пришлось прибывшим на место полицейским. После осмотра пострадавших полицейские вызвали мужчинам скорую помощь, которая увезла их в больницу с различными травмами.
В полиции уже сообщили, что им удалось определить зачинщика драки, которому позже будут предъявлены обвинения.
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