В Канаде двух мужчин госпитализировали после драки на хоккейных клюшках

4 января 2020 07:59 (UTC+04:00)

Двое жителей города Ричмонд-Хилл (провинция Онтарио) попали в больницу после того, как устроили драку с применением хоккейных клюшек, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел на улице в одном из спальных районов. Разнимать дерущихся пришлось прибывшим на место полицейским. После осмотра пострадавших полицейские вызвали мужчинам скорую помощь, которая увезла их в больницу с различными травмами.

В полиции уже сообщили, что им удалось определить зачинщика драки, которому позже будут предъявлены обвинения.

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