Число жертв наводнения в Индонезии возросло до 53

4 января 2020 10:14 (UTC+04:00)

По меньшей мере 53 человека погибли и один пропал без вести в результате наводнения и оползней в районе столицы Индонезии Джакарты. Об этом в субботу сообщило Национальное агентство по противодействию стихийным бедствиям Индонезии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным службы, более 173 тыс. человек остались без крова.

Сильные ливни в Индонезии, в результате которых была затоплена часть Джакарты, а также близлежащие города, продолжаются с 31 декабря 2019 года.

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