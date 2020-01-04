Число жертв наводнения в Индонезии возросло до 53

По меньшей мере 53 человека погибли и один пропал без вести в результате наводнения и оползней в районе столицы Индонезии Джакарты. Об этом в субботу сообщило Национальное агентство по противодействию стихийным бедствиям Индонезии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным службы, более 173 тыс. человек остались без крова.

Сильные ливни в Индонезии, в результате которых была затоплена часть Джакарты, а также близлежащие города, продолжаются с 31 декабря 2019 года.

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