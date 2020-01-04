В Буркина-Фасо при подрыве автобуса погибли четырнадцать человек

4 января 2020 18:39 (UTC+04:00)

Четырнадцать человек, среди которых были школьники, погибли в результате взрыва придорожной бомбы в субботу в Буркина-Фасо, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства, инцидент произошел в департаменте Тоэни провинции Суру на юго-западе Буркина-Фасо, когда автобус, перевозивший школьников, наехал на мину.

"Автобус с учениками, направлявшийся в город Тома, наехал на придорожную бомбу. Четырнадцать человек погибли, четверо получили ранения", - заявил агентству представитель военных.

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