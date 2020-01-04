На Канаду надвигается мощный снежный шторм

Мощный снежный шторм надвигается на атлантические канадские провинции. Об этом говорится в предупреждении, выпущенном в субботу Национальным метеобюро Канады, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно прогнозу, в ночь на воскресенье в провинциях Новая Шотландия и Ньюфаундленд и Лабрадор начнется сильный снегопад, за время которого может выпасть от 20 до 40 см снега, что составляет около четверти месячной нормы осадков. Кроме того, непогода будет сопровождаться штормовым ветром с порывами до 80 км/ч (22 м/с). В западной части Новой Шотландии не исключены дожди.

Традиционно такая погода в этих регионах приводит к многочисленным обрывам на линиях электропередачи, росту числа дорожно-транспортных происшествий и нарушению работы местных аэропортов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.