На Канаду надвигается мощный снежный шторм

4 января 2020 23:25 (UTC+04:00)

Мощный снежный шторм надвигается на атлантические канадские провинции. Об этом говорится в предупреждении, выпущенном в субботу Национальным метеобюро Канады, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно прогнозу, в ночь на воскресенье в провинциях Новая Шотландия и Ньюфаундленд и Лабрадор начнется сильный снегопад, за время которого может выпасть от 20 до 40 см снега, что составляет около четверти месячной нормы осадков. Кроме того, непогода будет сопровождаться штормовым ветром с порывами до 80 км/ч (22 м/с). В западной части Новой Шотландии не исключены дожди.

Традиционно такая погода в этих регионах приводит к многочисленным обрывам на линиях электропередачи, росту числа дорожно-транспортных происшествий и нарушению работы местных аэропортов.

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